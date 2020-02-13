Первый медицинский паблик-ток "Здоровой Москвы" пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ 17 февраля пройдет медицинский паблик-ток на тему "Я хочу следить за своим здоровьем. С чего начать?". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"17 февраля во Дворце госуслуг на ВДНХ (павильон № 71) пройдет первый медицинский паблик-ток проекта "Здоровая Москва". Начало в 19:00", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что участие в мероприятии примут три эксперта. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Андрей Тяжельников, расскажет о медосмотрах и диспансеризации.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения города и Минздрава РФ Сергей Морозов расскажет о том, что такое скрининги и какие виды исследований наиболее информативны для выявления ранних стадий онкологии.

Клинический психолог Никита Чернов расскажет пришедшим о связи самочувствия и стресса.

"Также на встрече уделят внимание составлению плана медосмотра и периодичности его прохождения, подготовке к обследованию, помогут отличить диспансеризацию от чекапа и скрининга", – говорится в сообщении.

С 16 по 19 января на ВДНХ прошла ассамблея "Здоровая Москва". В мероприятии участие приняло более 60 тысяч человек. Москвичи и гости столицы смогли пообщаться с лучшими медиками столицы, а также послушать лекции известных мировых экспертов в области медицины. Кроме того, участники смогли пройти экспресс-диагностику.

В первый день ассамблею посетил Сергей Собянин, мэр выступил на пленарном заседании. По его словам, в ближайшие годы в столице появятся новые объекты здравоохранения, которые разместятся на площади свыше 1 миллиона квадратных метров. Кроме того, мэр Москвы указал на цифровизацию столичного здравоохранения.

Также на ассамблее состоялась интерактивная выставка, на которой было представлено более 30 экспозиций. В частности, участникам была предоставлена возможность пройти экспресс-обследования, сдать анализы.

В зоне акушерства и гинекологии рассказали о дистанционном видеонаблюдении за новорожденными, с помощью которого можно наблюдать за малышом онлайн в том случае, если нет возможности постоянно находиться рядом.

Также в рамках ассамблеи была представлена школа для пап "Я – папа!", в которой мужчин учили пеленать, кормить и купать малышей. Прошло такое обучение свыше 200 отцов.