На ассамблее "Здоровая Москва" наградили лучших молодых врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Церемония награждения победителей в конкурсе научных работ молодых врачей состоялась на ассамблее "Здоровая Москва". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В соревновании приняли участие врачи, аспиранты и кандидаты наук в возрасте до 35 лет. На суд жюри они представили результаты научных исследований, описания клинических случаев и примеры использования современных медицинских технологий. Оценивали специалистов по семи номинациям, с учетом актуальности, новизны и практической значимости трудов.

Награды лучшим хирургу, терапевту, педиатру, акушеру-гинекологу, эндоскописту, психиатру и врачу лучевой и функциональной диагностики вручили глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун и директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Владимир Стародубов. Призов удостоились Антон Гугнин, Александра Писарюк, Александра Наумова, Дмитрий Спиридонов, Дмитрий Еремин, Александра Галкина и Надежда Ушакова соответственно.

Ассамблея "Здоровая Москва" стартовала 16 января в павильоне №75 на ВДНХ. Посетить ее может любой желающий вплоть до 19 января, однако необходима предварительная регистрация. Как подчеркивают организаторы, программа охватывает значительную часть направлений современной медицины.

Ранее на форуме наградили лучших врачей столицы. Наград удостоились победители конкурса "Специалист года – 2019". Лауреатами премии стали 52 врача, а лучшими были названы три онколога.

Кроме того, во время ассамблеи "Здоровая Москва" отметили наградами лучшие проекты в столичном здравоохранении. В список претендентов вошли 32 медорганизации с 64 заявками. В итоге победила городская поликлиника № 210.

