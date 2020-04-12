В Москве за нарушение карантина оштрафовано уже 30 человек

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве за последние сутки за нарушение карантина привлечены к административной ответственности 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что нарушителей оправили на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках, и Алтуфьево. Также им были выписаны штрафы.

В инспекции напомнили, что строгий карантин необходимо сохранять до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус.



Сотрудники полиции в Москве проверяют соблюдение режима самоизоляции Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

Накануне сообщалось, что в Москве увеличили численность наружных нарядов полиции. Они патрулируют все районы столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в Москву.

В субботу Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах.

