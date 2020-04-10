Москвичам рассказали о последствиях прогулок на крышах

Москвичи придумали новый способ прогулок на крыше

Москвичи придумали способ, как гулять на свежем воздухе, не отправляясь при этом на улицу. Жители начали выходить на крыши домов. Тем не менее это опасно, и за такое может грозить наказание, передает телеканал Москва 24.

В условиях самоизоляции этот запрещенный способ выбрала жительница дома у Щелковского шоссе. Другое видео появилось в Сети: на нем по крыше гуляют дети. На кадрах можно увидеть, что ребенок с велосипедом стоит не очень далеко от края. Одно неосторожное движение – и он может упасть. А другой вышел на козырек подъезда у всех на виду.

Член Общественной палаты Москвы Вера Москвина предостерегла жителей города от прогулок по крыше.

"Это строго охраняемый объект. Все, что может происходит на крыше, делается исключительно специалистами, которые прошли спецобучение. Там же провода", – подчеркнула она.

Однако большинство жителей все же остается дома. Популярностью начали пользоваться балконы. Там москвичи, например, танцуют и лепят куличи с детьми. А в микрорайоне в ТиНАО десятки людей хором исполняют песни. Такой интенсив вполне заменяет прогулки на улице.

Судя по данным индекса самоизоляции, на улицы столицы вышла почти половина жителей Москвы. В четверг днем он упал до показателя 2,8 – это антирекорд. В городе нарушителей находили в закрытых парках, на лавочках, просто гуляющих на улицах. Составлено почти 400 протоколов.

Кроме того, 10 апреля был задержан водитель, который нарушил карантин. Его выявили во время рейда ГИБДД, МАДИ и АМПП на пересечении МКАД и Щелковского шоссе. Ранее мужчина поступил в стационар НИИ имени Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией, его выписали из учреждения 4 апреля. Пациент должен был находиться дома на карантине до 18 апреля, однако нарушил это условие.

Машина нарушителя была отправлена на спецстоянку. Водителя отвезли в больницу в сопровождении полицейских.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. По-прежнему закрыты рестораны, кафе, столовые и иные заведения общепита. Жители продолжают находиться на самоизоляции.

За нарушение режима гражданам грозит штраф в 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей, за повторное нарушение – также 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.

Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч. Повторное нарушение обойдется в сумму до 500 тысяч.

За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса, из них 1124 – в Москве. Всего в стране число зараженных превышает 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.