В Москве оштрафовали предпринимателя, продававшего продукты вопреки запрету из-за COVID-19

13 апреля, 19:13
Фото: depositphotos/belchonock
В Москве оштрафовали предпринимателя, который продавал продукты питания на перронной площади Савеловского вокзала несмотря на введенный в столице режим самоизоляции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
В частности, он 1 апреля продавал еду быстрого приготовления. Желающие приобрести у него продукцию посещали непосредственно предприятие. Кроме того, были допущены контакты во время получения еды и оплаты услуги.
В связи с этим Останкинский суд постановил назначить предпринимателю штраф в размере 50 тысяч рублей согласно статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").
Сам же предприниматель согласился с наложенной на него мерой наказания.
2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. В частности, для индивидуальных предпринимателей, которые допустили нарушение социальной дистанции на территории организации или же как-то иначе не смогли соблюсти карантин, предусмотрен штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей.
13 апреля в Москве наложили взыскание на восемь человек, которые совершили проступки, наказываемые статьей 6.3 КоАП РФ. Среди них был первый случай, когда штраф получили одновременно три человека, которые компанией нарушили режим самоизоляции.
За последние сутки в Москве зафиксировали 1 355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования. Таким образом, численность зараженных коронавирусом выросла до отметки в 18 328 человек.
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