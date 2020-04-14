Проживающего с больным COVID-19 мужчину оштрафовали за поход в магазин в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал мужчину, проживающего с больным коронавирусом, за выход в магазин. Теперь нарушитель режима карантина должен заплатить 15 тысяч рублей, передает ТАСС.

"Мужчина, проживающий в одном жилом помещении с больным новой коронавирусной инфекцией, покинул жилое помещение в тот период, когда это запрещено: в течение срока болезни лица, проживающего в квартире, плюс 14 дней после выздоровления этого лица", – рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее сообщалось, что в столице привлекли к административной ответственности 55 нарушителей карантина. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

При этом в Мосгордуме призвали не устраивать "охоту на ведьм" из-за нарушений режима самоизоляции. Там советовали не звонить в полицию в случае, если заметили вышедших на улицу соседей. В то же время предлагали фиксировать при помощи камер видеонаблюдения массовые скопления людей и направлять на место патруль.