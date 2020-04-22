Эксперты оценили, может ли начаться массовый голод из-за коронавируса

В Организации Объединенных Наций (ООН) предупредили, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса в ближайшем будущем мир, вероятно, столкнется с массовым голодом. Такой сценарий возможен, если не удастся обеспечить продовольственную безопасность. Разбираемся, ожидает ли человечество голод "библейских масштабов" и какие страны могут пострадать в первую очередь.
Глобальная угроза
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что из-за ситуации с коронавирусом в скором времени у человечества могут начаться серьезные проблемы, связанные с продовольствием.
"Я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас – обеспечить доступ, не допустить перебоев с финансированием и торговлей, – то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев", – отметил он.
Бизли пояснил, что на грани голодания может оказаться множество людей, которые проживают в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети. По его словам, ежедневно более 820 миллионов человек "засыпают хронически голодными". По предыдущим расчетам ВПП, такая же участь, вероятно, ожидала еще 135 миллионов человек, однако коронавирусная инфекция внесла свои коррективы.
"Из-за коронавируса еще 130 миллионов могут оказаться на грани голодания в 2020 году, то есть всего 265 миллионов человек", – подчеркнул Бизли.
В этой связи представитель ООН попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Кроме того, он призвал вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих ее движение по всему миру.
Возможен ли голод "библейских масштабов"?
Президент АНО "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов рассказал Москве 24, что опасения ООН по поводу увеличения количества голодающих в мире оправданны и причины для этого более чем серьезные. По его словам, обеспечивать продовольствием "уязвимые" страны в нынешних условиях сложно из-за уменьшения финансирования и проблем с международной логистикой в связи с коронавирусом.
"В пандемию мир вошел с нерешенной проблемой глобального голода, то есть она была одной из целей в области устойчивого развития человечества, которые провозгласила ООН еще в 2015 году. Одними из первых являются голод и продовольственная безопасность. Ведь питание – это условие физического существования человека: если не будет еды, то не будет ничего", – отметил эксперт.
Чернигов пояснил, что в основном нуждаются в продовольственном обеспечении страны Северной Африки и Ближнего Востока.
"Совокупность факторов – экономический глобальный кризис и эпидемия – может спровоцировать провалы и задержки в поставках. А в случае с продовольствием задержки – это отсутствие еды, что может привести к непредсказуемым ситуациям в конкретных странах, которые существенно или полностью зависели от внешнего снабжения продуктами", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Экономист, действительный государственный советник России Иван Стариков в разговоре с Москвой 24 добавил, что из-за коронавируса также произошли сбои в поставках минеральных удобрений и запасных частей для сельхозтехники, что в итоге может привести к уменьшению площадей сева и нарушению оптимальных агротехнических сроков.
"Причем, например, прогнозы по США неутешительные, там вполне возможны проявления засухи, что тоже приведет явно к недобору урожая. Безусловно, ООН уже сейчас необходимо думать, как на фоне пандемии уменьшить последствия не только для экономики, но и как снизить проблему глобального голода", – подчеркнул эксперт.
По его словам, трудности с поставками продовольствия в нуждающиеся страны неизбежно создадут серьезные проблемы, связанные с обострением социально-политической ситуации в государствах, особенно в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и в странах Персидского залива.
"Если бы европейские политики лет 20 назад вместо ограничения производства
выстроили бы политику на его поддержку и направили часть этого производства в беднейшие страны, то у нас не голодало бы по 700 миллионов человек в мире", – заключил Стариков.
По данным ВПП, в 2019 году с нехваткой питания столкнулись в большинстве своем люди, проживавшие в государствах, затронутых экономическими кризисами, военными конфликтами и изменением климата. Сильнее всего пострадали 10 стран: Венесуэла, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Сирия, Нигерия, Судан, Эфиопия и Южный Судан.