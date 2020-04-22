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Общество

22 апреля, 18:41

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Эксперты оценили, может ли начаться массовый голод из-за коронавируса

Голодные игры: может ли человечество столкнуться с нехваткой еды из-за COVID-19
общество экономика

В Организации Объединенных Наций (ООН) предупредили, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса в ближайшем будущем мир, вероятно, столкнется с массовым голодом. Такой сценарий возможен, если не удастся обеспечить продовольственную безопасность. Разбираемся, ожидает ли человечество голод "библейских масштабов" и какие страны могут пострадать в первую очередь.

Глобальная угроза

Фото: ТАСС/Zuma

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что из-за ситуации с коронавирусом в скором времени у человечества могут начаться серьезные проблемы, связанные с продовольствием.

"Я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас – обеспечить доступ, не допустить перебоев с финансированием и торговлей, – то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев", – отметил он.

Я хочу подчеркнуть, что COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу.
Дэвид Бизли
исполнительный директор ВПП ООН


Бизли пояснил, что на грани голодания может оказаться множество людей, которые проживают в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети. По его словам, ежедневно более 820 миллионов человек "засыпают хронически голодными". По предыдущим расчетам ВПП, такая же участь, вероятно, ожидала еще 135 миллионов человек, однако коронавирусная инфекция внесла свои коррективы.

"Из-за коронавируса еще 130 миллионов могут оказаться на грани голодания в 2020 году, то есть всего 265 миллионов человек", – подчеркнул Бизли.

При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран.
Дэвид Бизли
исполнительный директор ВПП ООН

В этой связи представитель ООН попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Кроме того, он призвал вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих ее движение по всему миру.

Возможен ли голод "библейских масштабов"?

Фото: AP/Michel Euler

Президент АНО "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов рассказал Москве 24, что опасения ООН по поводу увеличения количества голодающих в мире оправданны и причины для этого более чем серьезные. По его словам, обеспечивать продовольствием "уязвимые" страны в нынешних условиях сложно из-за уменьшения финансирования и проблем с международной логистикой в связи с коронавирусом.

"В пандемию мир вошел с нерешенной проблемой глобального голода, то есть она была одной из целей в области устойчивого развития человечества, которые провозгласила ООН еще в 2015 году. Одними из первых являются голод и продовольственная безопасность. Ведь питание – это условие физического существования человека: если не будет еды, то не будет ничего", – отметил эксперт.

Цели в области устойчивого развития – принятые мировыми лидерами под эгидой ООН набор целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Итоговый документ содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач. Главными из них считаются ликвидация нищеты, голода, обеспечение здорового образа жизни и так далее.
Экономики многих стран-доноров, которые финансировали программы продовольственной помощи, сейчас находятся сами под ударом. И когда, как говорится, "свой дом горит", то здесь встает вопрос приоритетов выделения средств, которых стало сильно меньше.
Владимир Чернигов
президент АНО "Институт отраслевого питания"

Чернигов пояснил, что в основном нуждаются в продовольственном обеспечении страны Северной Африки и Ближнего Востока.

"Совокупность факторов – экономический глобальный кризис и эпидемия – может спровоцировать провалы и задержки в поставках. А в случае с продовольствием задержки – это отсутствие еды, что может привести к непредсказуемым ситуациям в конкретных странах, которые существенно или полностью зависели от внешнего снабжения продуктами", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Экономист, действительный государственный советник России Иван Стариков в разговоре с Москвой 24 добавил, что из-за коронавируса также произошли сбои в поставках минеральных удобрений и запасных частей для сельхозтехники, что в итоге может привести к уменьшению площадей сева и нарушению оптимальных агротехнических сроков.

"Причем, например, прогнозы по США неутешительные, там вполне возможны проявления засухи, что тоже приведет явно к недобору урожая. Безусловно, ООН уже сейчас необходимо думать, как на фоне пандемии уменьшить последствия не только для экономики, но и как снизить проблему глобального голода", – подчеркнул эксперт.

Здесь наверняка не будет простых решений, потому что нужны деньги. Самое печальное в этой истории то, что многие проблемы можно отложить, но покупку еды отложить нельзя.
Иван Стариков
действительный государственный советник и экономист

По его словам, трудности с поставками продовольствия в нуждающиеся страны неизбежно создадут серьезные проблемы, связанные с обострением социально-политической ситуации в государствах, особенно в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и в странах Персидского залива.

"Если бы европейские политики лет 20 назад вместо ограничения производства
выстроили бы политику на его поддержку и направили часть этого производства в беднейшие страны, то у нас не голодало бы по 700 миллионов человек в мире", – заключил Стариков.

По данным ВПП, в 2019 году с нехваткой питания столкнулись в большинстве своем люди, проживавшие в государствах, затронутых экономическими кризисами, военными конфликтами и изменением климата. Сильнее всего пострадали 10 стран: Венесуэла, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Сирия, Нигерия, Судан, Эфиопия и Южный Судан.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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