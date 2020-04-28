Песков оценил сообщения об отдельном плане поддержки среднего класса

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не имеют отдельного плана по поддержке среднего класса, сообщает "Газета.ру".
"Кто будет под большим ударом, кто под меньшим, – давайте определимся по мере развития ситуации. Планов по поддержке именно среднего класса нет. Их и не должно быть. Есть меры поддержки всему населению. Выделять только средний класс – это неверный подход", – завил Песков.
Он отметил, что сложившаяся ситуация требует большой и слаженной работы от руководства страны, регионов и самих участников экономической жизни. Песков при этом напомнил, что есть два пакета мер поддержки, добавив, что в первом документе были прописаны шаги, направленные в первую очередь на поддержку нуждающихся слоев населения.
Ранее ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что обеднение среднего класса в России может стать одним из экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Специалист отметил, что доходы сократятся у всех слоев населения. При этом главный удар примет на себя именно средний класс, который рискует "скатиться в бедность". Эксперт пояснил, что такая тенденция будет характерна для экономики интеллектуальных услуг и впечатлений, которая отвечала за пространство для развития новых креативных проектов.
Ранее Владимир Путин заявил, что в РФ к среднему классу можно отнести свыше 70 процентов населения. Глава государства сослался на методику оценки Всемирного банка. При этом Путин подчеркнул, что средний класс в России различается по некоторым критериям от аналогичного слоя населения в развитых странах.
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