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Москва 24

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Экономика

14:24

В Совфеде рассказали, почему Россия спокойно переживет экономический кризис

экономика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников рассказал о преимуществах России в условиях мирового экономического кризиса, сообщает ИА "НСН".

Он отметил, что на протяжении длительного исторического периода Россия жила в условиях относительной автаркии. В связи с этим у страны имеется богатый опыт существования в самоизоляции.

"И самое главное – мы как никакая другая страна, может быть, за исключением Северной Кореи и Кубы, мы готовы к такого рода изоляции, она нас не страшит. Я считаю, что это положительный фактор, который позволит нам пережить международный экономический кризис", – подчеркнул Калашников.

Ранее стало известно, что курс доллара перешел отметку в 75 рублей. По состоянию на 11:36 доллар можно было купить за 74,8 рубля. Курс евро 16 марта уже превысил 84 рубля. Согласно последним данным, он торговался на уровне 84,27 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, касающуюся введения экономических санкций в отношении РФ. Глава государства подчеркнул, что стране удалось компенсировать все убытки от санкций.

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