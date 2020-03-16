Горячая линия заработала для предпринимателей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Горячая линия для предпринимателей заработала в Москве. Представители малого и среднего бизнеса смогут проконсультироваться у профильных специалистов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Главная цель – помочь бизнесменам справиться с последствиями нестабильной экономической ситуации, сложившейся из-за коронавируса. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, по пятницам – с 9:00 до 16:45. Экспресс-анкетирование можно пройти онлайн.

Консультации доступны также на сайте mbm.mos.ru и по телефону +7 (495) 225-14-14.

10 марта Сергей Собянин объявил о создании Оперативного штаба по экономическим вопросам. Он должен будет мониторить городские предприятия и по необходимости восстанавливать нарушенные цепочки поставок комплектующих и сбыта продукции. Планируется оценить потенциальные проблемы из-за снижения туристической активности в столице.

По словам мэра, пока экономическая обстановка остается благоприятной. В частности, в 2019 году в местную экономику инвестировали порядка 2,8 триллиона рублей. Активность сохраняется и в 2020 году.