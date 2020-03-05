Рестораторы Москвы заявили о снижении выручки из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выручка московских ресторанов снижается из-за коронавируса, сообщил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве, ресторатор Сергей Миронов.

"Надо сказать, что февраль и март – высокий сезон, и все всегда ждут эти месяцы. Здесь, конечно, паника все серьезно подкосила", – цитирует Миронова Агентство "Москва".

По его словам, сначала пошел спад на рестораны восточной кухни, после чего люди начали отменять праздники в детских ресторанах. Сейчас это волна распространилась и на другие заведения.

"Спад в районе 30% от ранее прогнозируемой выручки, и этот спад набирает обороты", – добавил ресторатор.

Он также отметил, что на ресторанном бизнесе плохо сказался рост цен на продукты, которые ранее поставлялись из Китая.

Ранее Роспотребнадзор призвал московские отели обрабатывать помещения с хлоросодержащими веществами, перекисью водорода или антисептиками.

Уборку помещений с такой обработкой нужно проводить дважды в час, дверные ручки протирать ежечасно, а санитарные узлы – трижды в день.

Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.

В детсадах и школах у детей ежедневно измеряют температуру, а у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.

