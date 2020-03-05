Столичные отели призвали обрабатывать помещения из-за коронавируса

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Столичное управление Роспотребнадзора направило московским отелям предписание о том, как выстраивать работу в условиях возможного распространения коронавируса. Документ есть в распоряжении Москвы 24.

В частности, отели призвали обрабатывать помещения с хлоросодержащими веществами, перекисью водорода или антисептиками. Уборку помещений с такой обработкой нужно проводить дважды в час, дверные ручки протирать ежечасно, а санитарные узлы – трижды в день.

Проветривать помещения в отелях требуют не реже одного раза в час по пять минут. В медпункты просят закупить достаточное количество лекарств и средств индивидуальной защиты.

Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.

В детсадах и школах у детей ежедневно измеряют температуру, а у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.

