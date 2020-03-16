Бизнес сэкономит 38 млрд рублей благодаря льготной ставке налога на имущество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Продление переходного периода по налогу на имущество организаций позволит бизнесу сэкономить 38 миллиардов рублей в течение пяти лет. Об этом рассказал заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Он напомнил, что с 2019 года начала действовать максимальная ставка налога в размере двух процентов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Она установлена федеральным законодательством.
По решению Мосгордумы в столице приняли закон о продлении переходного периода по налогу на имущество на четыре года. Таким образом, в прошлом году ставка налога составила 1,6 процента и достигнет двух процентов к 2023 году.
С 2014 года городские организации платят налог на имущество по кадастровой стоимости. Чтобы этот переход был поступательным, город установил пониженную ставку по налогу. Так, в 2014 году ставка была 0,9 процента, к 2018 году она постепенно выросла до 1,5 процента.
Поступления в бюджет Москвы налога на имущество организаций после перехода на его уплату от кадастровой стоимости выросли в 1,5 раза – с 94 миллиардов рублей в 2014 году до 141 миллиарда рублей в 2019-м. За шесть лет рост поступлений в бюджет налога на имущество составил 47 миллиардов рублей, уточнил Ефимов.
Ранее он заявил, что налоговые поступления в московский бюджет за последнее десятилетие выросли более чем в два раза. По итогам 2019 года они составили 2,281 триллиона рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2010-м. За прошлый год в столице зарегистрировалось 73 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Поступления в бюджет города налога от патентной системы налогообложения за девять месяцев 2019-го выросли на 11% и составили 3,5 миллиарда рублей. Предприниматели приобрели 78,5 тысячи патентов. Они освобождают от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество и торгового сбора, не требуют вести бухучет и минимизируют налоговую отчетность.
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