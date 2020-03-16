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Экономика

13:01

Эксперт рассказал, к чему приведет снижение ключевой ставки ФРС США

за рубежом экономика

Фото: depositphotos/etienjones

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов считает верным решение о снижении Федеральной резервной системой США ключевой ставки до значений 0–0,25%. ФРС США пошла на такой шаг в связи с ситуацией вокруг коронавируса, передает RT.

Влияние оказало также падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.

"Решение говорит о том, что ФРС имеет достаточное основание для того, чтобы думать о том, что мировая экономика очень сильно тормозится", – сказал Абрамов. При этом эксперт подчеркивает, что действия США уменьшают финансовые риски.

Стало известно, что система купит дополнительные облигации на общую сумму 700 миллиардов долларов, 500 из которых придется на казначейские бумаги США.

Помимо того, теперь Федрезерв может кредитовать Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, ЕЦБ и Швейцарский нацбанк, обратил внимание заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Ранее ФРС объявила о переходе к политике так называемого количественного смягчения.

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