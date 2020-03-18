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Общество

13:27

Более 70% россиян можно причислить к среднему классу – Путин

общество экономика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин рассказал, что более 70% россиян считаются представителями среднего класса, сообщает ТАСС.

Глава государства сослался на методику оценки Всемирного банка. В то же время Путин подчеркнул, что средний класс в России различается по некоторым критерием от аналогичного слоя населения в развитых странах.

"Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы", – отметил Путин.

Президент напомнил, что Всемирный банк причисляет к среднему классу тех, чьи доходы в полтора раза превышают минимальный размер оплаты труда. Путин указал на показатели средней зарплаты в России, которые в настоящий момент сильно превышают МРОТ.

Ранее Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин. Он отметил, что его стоимость должна сохраниться на прежнем уровне, и для этого надо приложить соответствующие усилия.

Кроме того, глава государства призвал с пониманием отнестись к мерам, которые предпринимаются властями в связи с угрозой распространения коронавируса. Вследствие критической ситуации Путин сообщил, что фонд оплаты труда сотрудников Роспотребнадзора и медработников необходимо увеличить.

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