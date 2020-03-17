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Экономика

19:27

Путин прокомментировал рост цен на бензин

экономика

Фото: ТАСС/Zuma

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что стоимость летнего и зимнего дизельного топлива выросла незначительно. В то же время цена на другие виды бензина сильно повысилась.

"Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний – чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% <...> Сейчас уж не говорю – цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне", – сказал Путин.

17 марта цены на нефть выросли более чем на 5%. Так, стоимость черного золота марки Brent выросла до 31,17 доллара за баррель. Фьючерсы WTI остановились на отметке в 30,48 доллара.

В то же время 16 марта цена Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель, обновив минимум за четыре года. Отмечается, что это связано с рисками, вызванными коронавирусом.

В то же время немалую роль в падении цен на нефть сыграл срыв переговоров в рамках формата ОПЕК+. Экономист Джесси Коломбо, который ранее предсказал кризис 2008 года, отметил, что вскоре обстановка на мировых рынках может стать хуже, чем 12 лет назад.

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