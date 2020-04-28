Ректор ВШЭ рассказал о риске обеднения среднего класса в России

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Обеднение среднего класса в России может стать одним из экономический последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение высказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.
Специалист отметил, что доходы сократятся у всех слоев населения. При этом главный удар примет на себя именно средний класс, который рискует "скатиться в бедность".
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", – заявил Кузьминов в интервью РБК.
Эксперт пояснил, что такая тенденция будет характерна для экономики интеллектуальных услуг и впечатлений, которая отвечала за пространство для развития новых креативных проектов.
По мнению ректора ВШЭ, уровень безработицы в текущем году составит 8 процентов. Такой сценарий является самым правдоподобным, считают в университете.
При этом наибольшие потери рабочих мест случатся в некорпоративном секторе экономики. Кроме того, пессимистический вариант прогноза предполагает рост безработицы до 9,5 процента.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в РФ к среднему классу можно отнести свыше 70 процентов населения. Глава государства сослался на методику оценки Всемирного банка.
При этом Путин подчеркнул, что средний класс в России различается по некоторым критериям от аналогичного слоя населения в развитых странах.
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