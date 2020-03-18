Песков прокомментировал слова Путина о среднем классе в России

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть абсолютно разные методики определения среднего класса.

Ранее Владимир Путин сказал, что в России 70% жителей относятся к среднему классу. Он сослался на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди с доходом в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

"Президент... говорит, что существуют абсолютно разные методики и во всем мире, и в ВОЗе, и в международных других организациях, и так далее. Поэтому это достаточно относительное понятие", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Журналисты обратили внимание, что по определению банка российским средним классом является домохозяйство, чей уровень потребления в полтора раза превышает уровень национальной шкалы бедности. Они отметили, что потребление предполагает расходы на товары и услуги. По их словам, глава государства говорил именно про доходы.

"Нужно разобраться. Мы обязательно это проверим", – подчеркнул Песков.

Вопрос о том, какую сумму нужно получать в России, чтобы достойно жить, он переадресовал правительству. Представитель Кремля объяснил, что эта сумма рассчитывается на основе множества параметров.

Президент прокомментировал рост цен на бензин. Он заявил, что стоимость летнего и зимнего дизельного топлива выросла незначительно, в то же время цена на другие виды бензина сильно повысилась.

На встрече с инвесторами глава государства выразил уверенность в том, что Россия спокойно пройдет турбулентный период в экономике. По его мнению, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации более окрепшими.