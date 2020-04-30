Назван регион РФ с самой благоприятной ситуацией по COVID-19

04:15
Фото: ITAR-TASS/Игорь Зарембо
Стало известно, в каком российском регионе складывается самая благоприятная эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
"В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше", – заявил эксперт в эфире телеканала "Россия 1".
Абзалов отметил, что с 12 мая в Калининградской области готовятся открыть торговые центры. Он пояснил, что открытие ТЦ обычно становится последним шагом при снятии карантинных мер.
Специалист добавил, что в Москве продолжает складываться трудная ситуация с распространением COVID-19, поэтому ограничительные меры продолжают свое действие.
"В ближайшие недели этот вопрос (о продлении или снятии ограничений в Москве. – Прим. ред.) будет решаться, а в Калининграде ситуация не такая сложная", – резюмировал Абзалов.
За последние сутки в РФ зафиксирован 5 841 случай заражения коронавирусом. Всего в России выявлено 99 399 случаев COVID-19.
В Москве за прошедшие сутки скончались 65 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице достигло 611 человек.
Ранее стало известно, что Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусом. Об этом проинформировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Подмосковье вышло на плато по COVID-19 – Воробьев
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