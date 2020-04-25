Инфекционисты объяснили скачки числа заболевших COVID-19 в России

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Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов объяснил скачки числа заболевших коронавирусом в России.

По его словам, это может свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости. Сапронов не исключил, что плато эпидемии наступит к концу мая или чуть раньше.

При этом он заверил, что заболеваемость COVID-19 "скоро пойдет на спад", пишет РБК.

В то же время инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев предположил, что выход на плато произойдет не раньше начала июня.

Ежедневный прирост заболевших COVID-19 в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек в течение последней недели.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико также считает, что пока рано говорить о выходе РФ на плато по заболеваемости.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что устойчивое снижение числа заболевших в Москве можно будет наблюдать в конце июня – начале июля.