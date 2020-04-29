Подмосковье вышло на плато по COVID-19 – Воробьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусом. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"На плато мы вышли. Наверное, это плато. По поводу роста – это 5–7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится", – сообщил глава региона в эфире телеканала "Россия 1".

За минувшие сутки в Подмосковье подтвердили 523 новых случая заражения COVID-19. Наиболее сложной остается ситуация в тех населенных пунктах, которые граничат с Москвой, – это Одинцово, Люберцы и Красногорск.

За сутки в Подмосковье подтвердили 523 случая заражения коронавирусом

Известно, что в области были продлены до 11 мая все действующие ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора размещено на сайте регионального правительства.

Согласно документу, с 26 марта по 11 мая включительно граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, до указанного срока запрещается проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.