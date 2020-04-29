Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:46

Подмосковье вышло на плато по COVID-19 – Воробьев

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусом. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"На плато мы вышли. Наверное, это плато. По поводу роста – это 5–7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится", – сообщил глава региона в эфире телеканала "Россия 1".

За минувшие сутки в Подмосковье подтвердили 523 новых случая заражения COVID-19. Наиболее сложной остается ситуация в тех населенных пунктах, которые граничат с Москвой, – это Одинцово, Люберцы и Красногорск.

За сутки в Подмосковье подтвердили 523 случая заражения коронавирусом

Известно, что в области были продлены до 11 мая все действующие ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора размещено на сайте регионального правительства.

Согласно документу, с 26 марта по 11 мая включительно граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, до указанного срока запрещается проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать