В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса

21:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Московской области продлили до 11 мая все действующие ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева размещено на сайте регионального правительства.
Согласно документу, с 26 марта по 11 мая включительно граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Кроме того, до указанного срока запрещается проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
"Приостановить с 28 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", – говорится в документе.
Ранее стало известно о продлении режима повышенной готовности сроком до 11 мая в Москве. В связи с продлением самоизоляции столичные власти приняли ряд новых решений, которые коснулись соблюдения режима тишины, выплат пособий безработным гражданам и летнего отдыха детей.
Также сообщалось, что в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом президент России Владимир Путин поручил подготовить поэтапный план выхода граждан из режима самоизоляции. Предполагается, что постепенно снимать ограничения начнут с 12 мая.
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