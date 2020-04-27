Режим повышенной готовности в Подмосковье необходимо продлить – Воробьев

21:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Московской области заявили о необходимости продления всех ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С соответствующим заявлением выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Отмечается, что самоизоляцию и пропускной режим региональные власти намерены распространить на майские праздники.
Глава региона отметил, что ситуация с распространением COVID-19 по-прежнему остается сложной.
"Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", – написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала инициативу о продлении до 12 мая ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в России.
Она отметила, что россияне находятся в "режиме разобщения" уже два инкубационных периода, примерно 28–30 дней. Однако, по ее словам, для закрепления наблюдаемого результата, когда темпы прироста инфицированных значительно замедлились, требуется еще один, третий, инкубационный период.
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за COVID-19 в РФ
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