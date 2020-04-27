Режим повышенной готовности в Подмосковье необходимо продлить – Воробьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Московской области заявили о необходимости продления всех ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С соответствующим заявлением выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отмечается, что самоизоляцию и пропускной режим региональные власти намерены распространить на майские праздники.

Глава региона отметил, что ситуация с распространением COVID-19 по-прежнему остается сложной.

"Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", – написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала инициативу о продлении до 12 мая ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в России.

Она отметила, что россияне находятся в "режиме разобщения" уже два инкубационных периода, примерно 28–30 дней. Однако, по ее словам, для закрепления наблюдаемого результата, когда темпы прироста инфицированных значительно замедлились, требуется еще один, третий, инкубационный период.