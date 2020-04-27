Академик РАН назвал сроки завершения пандемии коронавируса

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Завкафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что эпидемия коронавируса в России может пойти на спад в июне.

В эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1" он отметил, что SARS 2002 года и MERS 2012 года продолжались три с половиной месяца.

"Есть определенный цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май. В середине июня мы должны ожидать, что эта проблема пойдет на нет", – сказал он.

По последним данным, в России зафиксировали более 80 тысяч больных COVID-19 (большинство – в Москве), из них 747 погибли, 6767 пациентов вылечились.

Академик РАН Сергей Недоспасов ранее спрогнозировал вторую волну коронавирусной инфекции. Он заявил, что повторная вспышка COVID-19 скорее всего будет слабее первой.