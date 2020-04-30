В Кремле заявили о большом риске второй волны коронавируса

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Риск повторной волны заражений коронавирусной инфекцией в России очень большой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что для выхода из режима самоизоляции в стране потребуется принятие очень взвешенных решений. При этом Песков добавил, что в разных государствах технологии снятия ограничительных мер индивидуальны.

"Для всех стран это самое сложное решение – поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно", – приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее в Кремле выразили надежду, что Россия вышла на плато в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом будет во многом зависеть от дисциплинированного соблюдения режима самоизоляции в период майских праздников.