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Общество

02:15

В Башкирии вводится масочный режим

общество безопасность

Фото: Zuma\TASS

Масочный режим режим вводится на территории республики Башкортостан. Об этом заявил глава региона на заседании Оперштаба по борьбе с COVID-19.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом объявил, что в республике вводится масочный режим", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы правительства региона.

Известно, что новые ограничительные меры вступят в силу с 4 мая.

"С 4 мая все люди в общественных местах обязаны носить защитные медицинские маски", – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что регион за сутки производит 150 тысяч масок.

По актуальным данным, режим самоизоляции в Башкирии продлен до 11 мая. При этом глава республики Башкортостан Радий Хабиров заявлял, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе планируют продлить до конца мая. Он также выразил надежду, что ограничительные меры не придется распространять еще и на лето.

Ранее масочный режим был введен в Подмосковье. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Обязательное ношение масок введут в Подмосковье с 12 мая

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