В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Он попросил глав муниципалитетов настроить жителей на работу в режиме самоизоляции в течение апреля – мая. При этом Хабиров выразил надежду, что подобные меры не придется распространять еще и на лето.

"Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. Апрель – май — мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем", – сказал Хабиров.

Режим полной самоизоляции введен в Башкирии с 31 марта. Гражданам региона разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 150 метров от дома) и выносить мусор.

С 9 апреля в городе ужесточили ограничения: детям запрещено выходить на улицу с 18:00 до 13:00, а людям старше 65 лет – с 18:00 до 10:00.

По данным Минздрава, в Башкирии заразились новым вирусом 191 человек, пять человек скончались. Всего в РФ зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.

