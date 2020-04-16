В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Он попросил глав муниципалитетов настроить жителей на работу в режиме самоизоляции в течение апреля – мая. При этом Хабиров выразил надежду, что подобные меры не придется распространять еще и на лето.
"Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. Апрель – май — мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем", – сказал Хабиров.
Режим полной самоизоляции введен в Башкирии с 31 марта. Гражданам региона разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 150 метров от дома) и выносить мусор.
С 9 апреля в городе ужесточили ограничения: детям запрещено выходить на улицу с 18:00 до 13:00, а людям старше 65 лет – с 18:00 до 10:00.
По данным Минздрава, в Башкирии заразились новым вирусом 191 человек, пять человек скончались. Всего в РФ зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.
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