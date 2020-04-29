Масочный режим вводят в Самарской области

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Власти Самарской области с 1 мая вводят в регионе обязательный масочный режим. Такое заявление было сделано региональным оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим. Это решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

Уточняется, что жители региона должны будут надевать индивидуальные средства защиты при выходе из дома. В частности, маску необходимо носить на улице, в общественных местах и в транспорте.

При этом отмечается, что с 30 мая региональные аптеки и торговые точки обеспечат достаточным количеством масок. Контролировать исполнение режима будут сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее о введении масочного режима сообщили власти Приморья. Сообщалось, что ношение средств индивидуальной защиты станет обязательным с 30 апреля.

Также стало известно о введении аналогичного режима в Свердловской области. Новые ограничения вступят в силу с 1 мая.