Масочный режим вводят в Самарской области

29 апреля, 20:13
Фото: ТАСС/Axel Heimken/dpa
Власти Самарской области с 1 мая вводят в регионе обязательный масочный режим. Такое заявление было сделано региональным оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим. Это решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.
Уточняется, что жители региона должны будут надевать индивидуальные средства защиты при выходе из дома. В частности, маску необходимо носить на улице, в общественных местах и в транспорте.
При этом отмечается, что с 30 мая региональные аптеки и торговые точки обеспечат достаточным количеством масок. Контролировать исполнение режима будут сотрудники полиции и Росгвардии.
Ранее о введении масочного режима сообщили власти Приморья. Сообщалось, что ношение средств индивидуальной защиты станет обязательным с 30 апреля.
Также стало известно о введении аналогичного режима в Свердловской области. Новые ограничения вступят в силу с 1 мая.
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