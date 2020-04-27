В Госдуме оценили решение ряда магазинов не впускать покупателей без масок

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Госдуме прокомментировали решение некоторых магазинов о запрете на вход посетителям без медицинских масок. Первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов счел подобную инициативу незаконной.

"Конечно, это произвольное решение магазина, никаким нормативным актом такое требование к покупателям не установлено. Поэтому это – нарушение действующего законодательства, превышение тех полномочий, которые имеет управляющий магазина", – приводит Агентство "Москва" слова депутата.

Емельянов отметил, что сама идея об обязательном ношении масок в торговых точках целесообразна. Однако ее осуществление возможно только при условии, что средства защиты можно будет приобретать в аптеках в свободном доступе.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Свердловской области вводится масочный режим. Губернатор региона заявил, что ношение индивидуальных средств защиты станет обязательным в любом виде транспорта, а также в закрытых помещениях.