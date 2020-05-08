Ученый рассказал, как утилизировать медицинские маски

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов дал советы по утилизации медицинских масок. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он рассказал, что использованные защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе перед утилизацией. Фролов отметил, что продезинфицировать их можно с помощью аэрозольного средства или с замачиванием маски в мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут.

"Водный раствор готовится с использованием хозяйственного или антибактериального мыла до образования пены. К такому раствору необходимо добавить перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1. После замачивания маску необходимо промыть в воде до исчезновения пены и высушить в естественных условиях", – сказал Фролов.

Он добавил, что также можно воспользоваться другими способами дезинфекции – обработать наружную и верхнюю поверхность маски спиртовым аэрозолем с антисептиком или аэрозолем с наночастицами меди. В последнем случае, по словам Фролова, достигается длительный антивирусный эффект на поверхности маски.

Ученый рассказал, что главную опасность для человека представляет возможный контакт открытых участков тела с зараженной внешней поверхностью защитной маски. Он отметил, что после ношения маски следует обработать места контакта с зараженной поверхностью.

Дезинфекция кожных покровов проводится с помощью антибактериальных салфеток и водного раствора, содержащим поверхностно-активные вещества. Фролов подчеркнул, что необходимо постоянно следить за состоянием маски и при малейших дефектах поменять ее на другую.

"Необходимо постоянно проводить оценку маски по сравнению с исходным ее состоянием, обращать внимание на целостность материала и элементов маски. При обнаружении дефектов защитная маска требует замены", – подчеркнул Фролов.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится масочный режим – в общественном транспорте с 12 мая будет обязательным ношение масок и перчаток. При этом система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.

