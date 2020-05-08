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Москва 24

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Общество

00:23

Режим самоизоляции продлили в Подмосковье

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Режим самоизоляции продлили в Московской области до 31 мая. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева, сообщает RT.

Таким образом, цифровые пропуска сроком действия до 11 мая продолжат функционировать до 31 мая.

Продолжает действовать приостановка услуг каршеринга. Граждане смогут воспользоваться только услугами такси.

До 31 мая на территории области запрещено проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий.

1 мая в регионе ввели масочный режим. До 12 мая мера носит рекомендательный характер, после – обязательный.

При этом в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.

Аналогичные меры ранее ввел в Москве до 31 мая Сергей Собянин. По его словам, снятие ограничений будет поэтапным.

По последним данным, в России зарегистрировано 177 160 случаев COVID-19. За весь период от коронавируса скончались 1 625 человек, выздоровели – 23 803.

Как развивается ситуация с коронавирусом в Москве и области

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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