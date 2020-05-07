В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.

По его словам, для строек был разработан новый стандарт, согласно которому предприятия обязаны проверять у сотрудников температуру, а также обеспечивать масками. Контролировать соблюдение санитарных требований будут "стюарды"

При этом, по словам Воробьева, говорить о том, что сейчас все решено, и 12 мая карантин будет снят, абсолютно нельзя. "Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины", – сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По последним данным в Подмосковье количество инфицированных COVID-19 достигло 16 590 человек, скончался 141 человек, выздоровело – 611.

Всего в России выявлено 165 929 случаев коронавирусной инфекции. За весь период умерло 1 537 человек, выздоровело – 21 327.