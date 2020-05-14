Собянин рассказал о ношении индивидуальных средств защиты в Москве

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение масок и перчаток на улицах необязательно.

Он отметил, что в настоящий момент по этому вопросу не существует каких-либо обязательных правил. В то же время Собянин подчеркнул, что при ношении индивидуальных средств защиты в общественном транспорте проще адаптироваться к такому же режиму на улице.

"На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, но с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске", – отметил Собянин.

С 12 мая в Москве действует режим обязательного ношения индивидуальных средств защиты на объектах торговли и в общественном транспорте. В случае отсутствия маски или перчаток москвичей ожидает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве запущен онлайн-сервис по пассажирам в индивидуальных средствах защиты в метро. Кроме того, стало известно, что за 12 и 13 мая в городской подземке штрафы за нарушение масочного режима получили около 200 человек.

Также магазинам на территории России разрешили не обслуживать посетителей, которые не имеют при себе средств индивидуальной защиты.