75% масок в РФ производят отечественные предприятия

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Российские предприятия производят 75% масок для страны, остальная часть средств защиты Минпромторгом импортируется, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"В начале действительно мы видели о том, что средств индивидуальной защиты иногда не хватало, но сейчас Минпромторг эту задачу решил. У нас и собственное производство в России выросло, то есть масок сейчас выпускается около 9 миллионов штук в сутки", – рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом в день россиянам требуется примерно 12 миллионов масок. В связи с этим Россия импортирует порядка 4–4,5 миллиона средств индивидуальной защиты из разных мест.

По словам Чернышенко, другие средства защиты также производятся в России.

"С середины марта производство защитных костюмов выросло в 15 раз, а антисептиков, которые тоже очень нужны для защиты, это в 7 раз выросло. И сейчас там почти 380 тысяч литров в сутки производит наша промышленность", – отметил вице-премьер.

Кроме того, он заверил, что в стране не будет проблем с аппаратами искусственной вентиляции легких. Так, в мае общий объем их производства будет установлен на уровне свыше 2,5 тысячи штук.

Ранее депутат Мосгордумы Мария Киселева прокомментировала введение в столице с 12 мая масочного и перчаточного режима. По ее словам, дефицита масок в России сегодня нет, их можно спокойно купить в магазинах, аптеках или в Интернете. Отмечается, на складах имеется запас до 20 миллионов масок.