Трехслойные медицинские маски можно надевать любой стороной – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трехслойные медицинские маски можно надевать любой стороной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врача-эпидемиолога ГКБ № 52 столичного департамента здравоохранения Надежду Матвееву.

"Сертифицированные в России трехслойные медицинские маски имеют между двумя внешними слоями внутренний, фильтрующий слой из полипропилена. С точки зрения выполнения защитных функций не имеет значения, какой стороной надевать маску, обе стороны равноправны", – рассказала Матвеева.

В то же время она подчеркнула, что при ношении маски важно правильно ее надевать, добавив, что в верхней части располагается металлическая вставка, позволяющая ее плотно прижать к лицу.

"Большинство масок имеют эластичные ушные петли. Чтобы надеть маску, возьмите двумя руками эти петли, наденьте их на ушные раковины, затем прижмите металлическую пластинку к переносице", – подчеркнула эпидемиолог.

Она добавила, что маску с веревками следует завязывать на затылке и на шее, обеспечивания ее плотное прилегание. По ее словам, в идеале маска должна плотно прилегать ко всему лицу и закрывать подбородок.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

Несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения. За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.

