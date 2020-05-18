В ВОЗ назвали неэффективным популярный метод защиты от COVID-19

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что распыление дезинфицирующих средств не поможет в борьбе с COVID-19.

В организации подчеркнули, что данный метод защиты от вируса не оказывает нужного воздействия вне зон прямого попадания веществ.

Специалисты также отметили, что распыление дезинфицирующих средств на людей грозит раздражением глаз и кожи, а также может привести к бронхоспазму, тошноте и рвоте.

"Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах", – говорится в сообщении.

В ВОЗ пояснили, что это может быть вредно как с физической, так и психологической точки зрения.

"Это <...> не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте", – объяснили в ВОЗ.

Нет смысла также распытать дезинфицирующие вещества на улице. Из-за контакта с грязью их действие мгновенно прекратится, отметили специалисты.

В организации посоветовали проводить дезинфекцию поверхностей помещений с помощью тряпки. Ее стоит пропитать специальными веществами. При этом тряпка должна быть чистой, без остатков органических загрязнений.

Ранее в ВОЗ порекомендовали утилизировать использованные медицинские маски.