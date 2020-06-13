В России выявили 8 706 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России обнаружили 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 970 человек (34,1%) не имели активных клинических проявлений заболевания.

Новые случаи коронавируса зафиксировали в 84 регионах.

Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 обнаружили в Москве (1493), Московской области (725) и Санкт-Петербурге (262). Меньше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Республике Крым (7), Еврейской автономной области (4) и в Севастополе (2).

Всего на территории РФ зарегистрировали 520 129 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выздоровел от COVID-19 5 271 пациент. Всего на территории РФ курс лечения успешно прошли 274 641 человек.

За прошедшие 24 часа 114 пациентов скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Всего жертвами инфекции COVID-19 в России стало 6 829 человек.

Ранее стало известно, что за последние сутки в столице от коронавируса излечились еще 1534 человека. Всего в результате прохождения курса лечения в Москве выздоровели более 119,5 тысяч пациентов.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко накануне отметил, что ситуация по коронавирусной инфекции оценивается как благоприятная в 21 регионе России. Он подчеркнул, что там зафиксирована достаточно спокойная эпидемиологическая обстановка.

В то же время Мурашко подчеркнул, что еще рано говорить о полной победе над коронавирусом. Он отметил, что ситуация с COVID-19 управляемая, однако в каждом конкретном регионе следует прислушиваться к советам медиков и региональных штабов.