В России выявили 8 706 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России обнаружили 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 970 человек (34,1%) не имели активных клинических проявлений заболевания.
Новые случаи коронавируса зафиксировали в 84 регионах.
Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 обнаружили в Москве (1493), Московской области (725) и Санкт-Петербурге (262). Меньше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Республике Крым (7), Еврейской автономной области (4) и в Севастополе (2).
Всего на территории РФ зарегистрировали 520 129 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выздоровел от COVID-19 5 271 пациент. Всего на территории РФ курс лечения успешно прошли 274 641 человек.
За прошедшие 24 часа 114 пациентов скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Всего жертвами инфекции COVID-19 в России стало 6 829 человек.
Ранее стало известно, что за последние сутки в столице от коронавируса излечились еще 1534 человека. Всего в результате прохождения курса лечения в Москве выздоровели более 119,5 тысяч пациентов.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко накануне отметил, что ситуация по коронавирусной инфекции оценивается как благоприятная в 21 регионе России. Он подчеркнул, что там зафиксирована достаточно спокойная эпидемиологическая обстановка.
В то же время Мурашко подчеркнул, что еще рано говорить о полной победе над коронавирусом. Он отметил, что ситуация с COVID-19 управляемая, однако в каждом конкретном регионе следует прислушиваться к советам медиков и региональных штабов.
Как выявленные за сутки случаи COVID-19 распределились по регионам РФ
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