Опубликована карта выхода регионов РФ из режима самоизоляции

Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф
Интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф.
На карте каждый субъект имеет один из четырех цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится.
Темно-оранжевый цвет свидетельствует о том, что в регионе еще действуют запреты, введенные из-за распространения COVID-19, оранжевый – что населению можно гулять и заниматься спортом на улице. Светло-зеленый означает второй этап, на котором открываются крупные магазины и торговые точки, а также некоторые образовательные учреждения. Темно-зеленый цвет говорит о том, что в этих регионах сняты все ограничительные меры и действуют только требования к соблюдению правил безопасности.
Согласно информации на карте, большинство субъектов страны перешли к первому этапу снятия ограничений. Жесткие меры сохраняются в Псковской, Смоленской, Ивановской, Амурской и Костромской областях, а также в Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском АО, Дагестане, Якутии, Туве, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и Северной Осетии.
На второй этап снятия ограничений перешли в Карелии, на Кубани, в Калининградской, Саратовской, Тюменской и Омской областях, а также на Камчатке, в Чечне и Калмыкии. В третий этап вошла только Сахалинская область.
За последние сутки в России выявлено 8 987 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 216 случаев не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 1 714 выявленных случаев, на Московскую область – 730, на Свердловскую область – 320, на Санкт-Петербург 247, на Воронежскую область – 227. Все в стране зафиксировано 511 423 случая коронавирусной инфекции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что количество выявляемых случаев пневмонии в столице сократилось в пять раз. Аналогичная тенденция фиксируется и в случае подтверждений коронавирусной инфекции.
Также в Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19. Сообщалось, что антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы.
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме – Собянин
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