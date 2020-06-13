Еще 1 534 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 119,5 тысячи пациентов вылечилось от коронавируса в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 тысяча 534 пациента", – отметила вице-мэр.

Уточняется, что после лечения пациентов отправляют на специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. При выписке все граждане, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшие от COVID-19 могут стать донорами плазмы крови, которая поможет другим заболевшим новым вирусом. Сдать кровь могут граждане в возрасте от 18 до 55 лет с имеющимися отрицательными анализами на ВИЧ, а также гепатиты B и С.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что говорить о полной победе над коронавирусом и необходимости снятия ограничений в регионах пока рано. По словам специалиста, ситуация в целом является управляемой, однако в каждом субъекте необходимо учитывать определенные местные факторы.

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 8 987 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 216 случаев не имели клинических проявлений болезни.