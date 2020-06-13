Еще 1 534 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 119,5 тысячи пациентов вылечилось от коронавируса в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 тысяча 534 пациента", – отметила вице-мэр.
Уточняется, что после лечения пациентов отправляют на специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. При выписке все граждане, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Выздоровевшие от COVID-19 могут стать донорами плазмы крови, которая поможет другим заболевшим новым вирусом. Сдать кровь могут граждане в возрасте от 18 до 55 лет с имеющимися отрицательными анализами на ВИЧ, а также гепатиты B и С.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что говорить о полной победе над коронавирусом и необходимости снятия ограничений в регионах пока рано. По словам специалиста, ситуация в целом является управляемой, однако в каждом субъекте необходимо учитывать определенные местные факторы.
Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 8 987 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 216 случаев не имели клинических проявлений болезни.
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 14 млн
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: