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Происшествия

12 июня, 23:03

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

медицина происшествия

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Москве скончались еще 44 пациента с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Оперштабе.

"В Москве скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", – указали в официальной сводке.

Общее число умерших с данным диагнозом достигло 3 231 человек.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, говорить о полной победе над коронавирусом и необходимости снятия ограничений в регионах пока рано. По словам специалиста, ситуация в целом является управляемой, однако в каждом субъекте необходимо учитывать определенные местные факторы.

Глава ведомства также отметил, что жаркая погода не влияет на вирус – его активность при высокой температуре воздуха не снижается.

Согласно последним данным, за последние сутки в России выявлено 8 987 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 216 случаев не имели клинических проявлений болезни.

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 14 млн

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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