Многие страны пошли в неправильном направлении при борьбе с COVID-19 – ВОЗ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусной инфекцией, считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус. По его словам, возвращения "к нормальной жизни" в ближайшее время не предвидится, передает РИА Новости.

"Я хочу быть прямым с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет", – сообщил Гебрейсус в ходе брифинга. До этого глава ВОЗ также не выражал оптимизма относительно возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19.

При этом директор организации утверждал, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут. "Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик пандемии", – говорил Гебрейесус

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 12,5 миллиона случаев заражения, более 561 тысячи человек скончалось.

Так, количество летальных случаев COVID-19 в Москве уменьшается второй день подряд. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 25 человек.