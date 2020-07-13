Многие страны пошли в неправильном направлении при борьбе с COVID-19 – ВОЗ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусной инфекцией, считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус. По его словам, возвращения "к нормальной жизни" в ближайшее время не предвидится, передает РИА Новости.
"Я хочу быть прямым с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет", – сообщил Гебрейсус в ходе брифинга. До этого глава ВОЗ также не выражал оптимизма относительно возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19.
При этом директор организации утверждал, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут. "Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик пандемии", – говорил Гебрейесус
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 12,5 миллиона случаев заражения, более 561 тысячи человек скончалось.
Так, количество летальных случаев COVID-19 в Москве уменьшается второй день подряд. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 25 человек.
Более 230 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в мире за последние сутки
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