Десять стационаров в Москве вернулись в обычный режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Десять городских стационаров, перепрофилированных для работы с пациентами с COVID-19, вернулись к обычному режиму работы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Мы уже несколько недель работаем над обратным перепрофилированием стационаров, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Сейчас потребности в таких мощностях нет. Всего на данный момент переведено на стандартный режим работы 10 городских стационаров", – рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам представителя мэрии, на текущей неделе принимать пациентов начали в госпитале для ветеранов войн №2. Всего в перепрофилированных клиниках подготовлено около 6 тысяч коек, причем приоритет отдается хирургическому, травматологическому и кардиологическому профилям.
Медицинский персонал, вернувшийся к плановой работе, обязательно тестируется на коронавирус. Помещения обратно перепрофилированных стационаров предварительно дезинфицируют и готовят к соответствию текущим санитарным нормам.
Койки в палатах устанавливают в соответствии с правилами социального дистанцирования. Соблюдается график обеззараживания и проветривания. Для гигиены рук в больницах размещают бесконтактные дозаторы и смесители.
Что касается приема плановых пациентов, то госпитализируют их при соблюдении масочного режима. Поступающих больных также тестируют на коронавирус, и лечение начинается только после отрицательных результатов теста на COVID-19.
В ближайшее время ожидается, что к стандартному режиму работы вернутся клиники № 17 и 51, больницы № 29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого и № 1 имени Н.И. Пирогова, а также туберкулезная больница имени А.Е. Рабухина. Суммарно эти больницы предоставят около 3 тысяч коек.
На прошлой неделе Анастасия Ракова объявила о том, что к плановому приему пациентов приступили в госпитале для ветеранов войн № 3 и больнице имени Давыдовского.
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