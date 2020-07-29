В США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

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Американская биотехнологическая компания Moderna планирует установить цену на свою вакцину от коронавируса на уровне 25-30 долларов за дозу или 50-60 долларов за курс прививок.

Как пишет газета Financial Times, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

При этом цена вызывает трудности в переговорах с потенциальными покупателями, так как другие производители обещали значительно более низкие цены, передает сайт "Комсомольской правды".

Так, американская компания Pfizer и германская BioNTtech оценили свои вакцины в 19,5 доллара за дозу, а британско-шведская AstraZeneca – в 3-4 доллара.

27 июля Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний, которые станут крупнейшими в мире. В тестах примут участие около 30 тысяч добровольцев.

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее объявил, что российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в августе.