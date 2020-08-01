Мурашко рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России должна начаться в октябре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц", – цитирует его РИА Новости.

Министр рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены. Сейчас, по его словам, готовится пакет документов для процедуры регистрации.

Мурашко уточнил, что после регистрации прежде всего вакцинировать будут медиков и учителей. Он добавил, в Минздраве РФ ожидают еще не менее двух заявлений на проведение клинических испытаний вакцины в ближайшие 1,5–2 месяца.

Ранее министр отмечал, что вакцинация от коронавируса в стране будет добровольной. Сергей Собянин подчеркнул, что это будет бесплатно.

Заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов сообщил, что промышленное производство вакцины от коронавируса может стартовать в конце 2020 – начале 2021 года. "Вектор" запустил клинические испытания, а Сеченовский университет вместе с госпиталем имени Бурденко подводят итоги исследований с участием второй группы добровольцев. Президент РАН Александр Сергеев тоже не исключил, что достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины может стать доступен в начале 2021 года.