Мурашко рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России должна начаться в октябре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц", – цитирует его РИА Новости.
Министр рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены. Сейчас, по его словам, готовится пакет документов для процедуры регистрации.
Мурашко уточнил, что после регистрации прежде всего вакцинировать будут медиков и учителей. Он добавил, в Минздраве РФ ожидают еще не менее двух заявлений на проведение клинических испытаний вакцины в ближайшие 1,5–2 месяца.
Ранее министр отмечал, что вакцинация от коронавируса в стране будет добровольной. Сергей Собянин подчеркнул, что это будет бесплатно.
Заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов сообщил, что промышленное производство вакцины от коронавируса может стартовать в конце 2020 – начале 2021 года. "Вектор" запустил клинические испытания, а Сеченовский университет вместе с госпиталем имени Бурденко подводят итоги исследований с участием второй группы добровольцев. Президент РАН Александр Сергеев тоже не исключил, что достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины может стать доступен в начале 2021 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: