Вакцину от коронавируса первыми в России получат медики и пожилые люди
Первыми вакцину от коронавируса в России получат медики и пожилые люди. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди", – заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
По словам представителя ведомства, на данный момент завершается третий этап клинических испытаний вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Регистрация препарата назначена на 12 августа.
Испытания первой вакцины от коронавируса начались в Сеченовском университете с 12 июня. В исследовании приняли участие 38 добровольцев, причем по итогам тестирования у каждого из них выработался иммунитет к COVID-19.
Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство вакцины от коронавируса должно начаться в сентябре 2020 года. Серийным выпуском препарата займутся три российские компании. В настоящее время они отлаживают технологии и докупают оборудование для развертывания производства вакцины.
ФМБА России запатентовало препарат от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: