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Общество

11:26

Вакцину от коронавируса первыми в России получат медики и пожилые люди

медицина общество

Вакцину от коронавируса первыми в России получат медики и пожилые люди

Первыми вакцину от коронавируса в России получат медики и пожилые люди. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди", – заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

По словам представителя ведомства, на данный момент завершается третий этап клинических испытаний вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Регистрация препарата назначена на 12 августа.

Испытания первой вакцины от коронавируса начались в Сеченовском университете с 12 июня. В исследовании приняли участие 38 добровольцев, причем по итогам тестирования у каждого из них выработался иммунитет к COVID-19.

Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство вакцины от коронавируса должно начаться в сентябре 2020 года. Серийным выпуском препарата займутся три российские компании. В настоящее время они отлаживают технологии и докупают оборудование для развертывания производства вакцины.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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