Минздрав РФ поставил под особый контроль ввод препаратов от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минздраве РФ сообщили, что на 31 июля в обороте находилось более 325,8 миллиона упаковок маркированных лекарственных препаратов. Так, на особом контроле в системе находится ввод в гражданский оборот лекарств, используемых для больных COVID-19.

"Система маркировки позволяет отслеживать движение каждой упаковки лекарственного препарата, что позволяет усилить контроль за качеством лекарственного обеспечения", – говорится в заявлении министерства здравоохранения на официальном сайте.

В системе маркировки показаны данные об обороте свыше 125 тысяч упаковок препаратов для лечения коронавируса. Речь идет о препаратах, которые выпускают российские производители.

Согласно данным ведомства, сейчас в системе маркировки зарегистрировано почти 70 тысяч участников. К ним относятся как российские, так и зарубежные юридические лица из 56 государств.

В России выявлено 866 627 случаев COVID-19, вылечились 669 026 человек, скончались 14 490.

Ранее говорилось, что добровольцы повторно испытают вакцину "Вектора" от коронавируса. Массовое производство планируют запустить к концу года.