Безопасность вакцины от COVID-19 доказана – Собянин

Фото: Агентство "Москва"

Безопасность вакцины от коронавируса доказана, сообщил на своем личном сайте Сергей Собянин.

По его словам, вопреки некоторым заявлениям, вакцина создавалась не за пару месяцев. Мэр пояснил, что в ее основе лежит готовая технологическая платформа, уже давно разработанная российскими учеными.

"Специалисты Центра имени Гамалеи еще с 1980-х ведут работу, позволившую создать универсальный подход к созданию вакцин против различных инфекционных заболеваний", – сказал Собянин.

Он рассказал, что в основе этой платформы уже разработано шесть вакцин, которые находятся на различных стадиях обращения в России.

"Так что безопасность новой вакцины доказана", – заключил мэр.

Производство вакцины "Спутник V" стартовало 15 августа. Со следующей недели массово начнут прививать медработников.

Вакцину запретят делать беременным и кормящим матерям. Отказаться от нее стоит также людям с аллергией.

Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что более массовая вакцинация может начаться в декабре – январе. Сделать предзаказ невозможно, подчеркнул помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, различные предложения такого рода могут быть мошенническими.

Поставками будет заниматься Минздрав. Сейчас готовится ее производство на нескольких площадках.