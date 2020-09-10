Вакцинацию от COVID-19 могут включить в календарь прививок в Москве – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в столице. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я думаю, что вакцинация также будет бесплатная и войдет в календарь прививок", – заявила представитель мэрии.
По словам Раковой, первые 13 москвичей, получившие прививку от COVID-19, сообщают о хорошем самочувствии. Всего же на вакцинацию записались более 35 тысяч жителей города.
Заместитель мэра Москвы также заявила, что обязательный карантин для больных ОРВИ будет отменен, однако для этого пациенту необходимо будет получить отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
К третьему этапу исследований в Москве перешли в начале сентября.
За последние сутки в столице выявили 695 новых случаев коронавирусной инфекции.
Специалист ответил на вопросы о COVID-19
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