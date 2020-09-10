В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отрицательном результате теста на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти столицы отменят обязательный карантин для больных ОРВИ и гриппом, у которых результат теста на коронавирусную инфекцию будет отрицательным. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова телеканалу "Россия 24".

Кроме того, всем людям, у которых появятся симптомы ОРВИ, обязательно надо будет сдать тест на коронавирус. В том случае если будет отрицательный результат анализа ПЦР, то карантин соблюдать не потребуется, пояснила Ракова.

"Это правило остается, оно незыблемо. Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному COVID, как было раньше, он будет либо больным ОРВИ, либо больным гриппом, он будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагает стандартное лечение этих заболеваний", – объяснила заммэра.

Она добавила, что в Москве постараются увеличить объемы тестирования на сезонный грипп.

Ранее говорилось, что прививку от гриппа в первую неделю вакцинации сделали более 350 тысяч москвичей. Привиться жители столицы могут бесплатно в городских поликлиниках. Кроме того, в рамках вакцинации были развернуты 54 мобильных пункта у 36 станций метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных станций и в четырех центрах "Мои документы".