В Москве среднее число новых случаев коронавируса на 3% меньше, чем месяц назад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
695 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Москве за последние сутки. По данным столичного Оперштаба, среднее число прироста заболевших за последнюю неделю на 3% меньше, чем неделю назад.
Сообщается, что темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,25%. Согласно критериям Роспотребнадзора, эти показатели характерны для стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Среди новых зафиксированных случаев коронавируса 42,6% – у лиц от 18 до 45 лет; 32,1% – от 46 до 65 лет; 9,1% – от 66 до 79 лет. Также 6,5% от заболевших за последние сутки – москвичи старше 80 лет, 9,7% – дети.
В Оперштабе отметили, что все, у кого нашли коронавирус, а также близко контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением.
За минувшие 24 часа в Москве еще 1 434 пациента выздоровели от коронавируса. Всего в столице от COVID-19 излечились 226 274. Кроме того, 14 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.
Всего в России за последние сутки обнаружили 5 363 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за все время пандемии в РФ составляет 1 046 370 человек.
В Москве началась вакцинация от коронавируса
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